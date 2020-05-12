عائلة الفنان حميد شريات المدعو “إيدير” تنشر وصيته

نشرت عائلة الفنان عائلة الفنان حميد شريات المدعو “إيدير” عبر الصفحة الرسمية للعائلة في الفيسبوك وصية الراحل.

وكتبت عائلة صاحب رائعة “أفافا أنوفا” الذي وافتنه المنية عن عمر ناهز 71 سنة يوم 2 ماي الماضي في فرنسا مايلي:

“الآباء والأصدقاء الأعزاء للراحل الراحل حميد شريات، جمهورنا العزيز المحبوب من إدير في لحظات التأمل هذه.”

“نشعر أنه من واجبنا أن نقدم آخر رغبة لأبينا العزيز وأخينا وعمنا، الذين إعترفوا بأننا حتى ذلك الحين كنا نعتبر خاصة.”

“على الرغم من أن رغبته طوال حياته كانت أن تدفن في قريته الأصلية “قرية أيت لحسين في تيزي وزو”، إلا أنه عبر بمرور الوقت.”

وأضافت العائلة “أعرب لهؤلاء الذين يقعون في مأزق جنازته المؤلم، أن يتم دفنه في فرنسا بالقرب من أبناءه .”

تم التأكيد على هذه الامنية كتبت بوعيه الكامل، من مختلف أعضاء أسرته، الذين يملكون الشرعية لتحقيق هذه الوصية.

كما أشارت العائلة إلى أنه “لا يمكن لأحد أن يدعي ترجمة محتوى فكره وتقدمه بمرور الوقت، نحن ببساطة نربط الحقائق.”

وعبرت العائلة على مدى حبها للراحل “نحن نحبه بعمق ويمكننا ، لبعض الخير على الرغم من أنفسنا، قبول قراره فقط، والذي يعرفه جيدًا.”

وإختتمت العائلة “بدون شك في التعلق الذي يعلقه الجميع عليه، نأمل أن تلاحظ نفس الاحترام لرغبته الأخيرة.”

“نرجو أن يرقد بسلام”