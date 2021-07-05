عائلة اللواء حسان علايمية تنعيه في الذكرى الأولى لرحيله

نعت عائلة قائد الناحية العسكرية السابق اللواء حسان علايمية رحمه الله في الذكرى الأولى لوفاته والتي تصادف الـ5 من شهر جويلية.

ونعت ابنة الفقيد ممثلة عن عائلته والدها “اليوم ذكرى وفاة فقيدي وحبيبي والدي علايمية حسان الذي توفى في يوم استقلال الجزائر،مضت سنة وكأنه اليوم يتجدد الوجع من الفقدان رحم الله وجها حنت عيني لرؤيته مبستم”

ودعت ابنة الفقيد لوالدها بالرحمة والمغفرة قائلة ” اللهم أرحم سندي و أبي الغالي و أغفر له.

وأضافت ” في ذكرى وفاتك يا أبي لا أملك لك إلا الدعاء و الصدقة، وأن أتذكر أيامنا سويا ، ربي ارحم أبي تحت الأرض ويوم العرض، يا رب مد له يد رحمتك وأرحم كل المسلمين و المسلمات.

وختمت نعيها بالقول ” اللهم أرفع أبي درجات في الجنة فيقول من أين لي هذا يا الله ؟ فيقال: بدعاء إبنتك لك رحم الله أول هزائمي في الحياة وأعظم خسائري،بردا وسلاما و طمأنينة وأمانا لقبره”

وكان اللواء حسان علامية قد توفي يوم 5 جويلية من الينة الماضية