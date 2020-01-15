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عائلة المجاهد لخضر بورڨعة تطمئن الجزائريين على صحته

الوطني
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عائلة المجاهد لخضر بورڨعة تطمئن الجزائريين على صحته
بقلم م . فيصل

طمأنت عائلة المجاهد لخضر بورڨعة الجزائريين اليوم الاربعاء على صحته والدها وهو في بيته بفترة نقاهة صحية.

واوضحت عائلة المجاهد أن أن والدهم يستقبل كل يوم الزوار ومحبيه الذين يتوافدون من مختلف ولايات الوطن.

وجاء هذا البيان الذي تم نشره أحد افراد عائلة المجاهد بورڨعة عبر الفايسبوك  بعد ان تم تداول اخبار مغلوطة حول حالته الصحية .

وللتذكير فقد إطلق سراح المجاهد  بورڨعة من السجن يوم 2 جانفي الماضي بعد ان تم إيداعه الحبس المؤقت يوم 30 جوان 2019.

وسيتم محاكمته وهو في حالة إفراج يوم 12 مارس 2020 القادم.


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