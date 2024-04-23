عائلة بالقبة تضرم النار في منزلها لعرقلة قرار قضائي بالطرد

التمس النائب العام لدى محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء الجزائر تسليط عقوبة 20 سنة حبس نافذ. لعائلة بالقبة متكونة من كهل في العقد الخامس من العمر. وابنه بعد قيامهما باضرام النار في مسكنهما لمنع تنفيذ قرار قضائي بطردهما.

وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال تعود وقائعها بعد توجه محضر قضائي لتنفيذ حكم قضائي بطردهم من فيلا بالقبة. مبنية على قطعة ارض ملك للضحية تم الاستيلاء عليها من طرف المتهمين.

واثناء عملية التنفيذ الطرد من قبل المحضر القضائي هذا الاخير تفاجئ بقيام المتهمين بسد باب المسكن بـ 20 كيس من الحجارة. وأضرم النار في المسكن باستعمال عجلات مطاطية.

كما هدد المتهمين بالانتحار الجماعي بعد توجه عناصر الامن والحماية المدنية الى مكان الجريمة لاخماد النيران التي التهمت الشقة ، وامتدت الى بعض المحلات التجارية بالقبة.

المتهمان وجهت لهم جناية اضرام النار عمدا في مباني مسكونة وجنح العصيان.

وخلال مثولهما أمام هيئة المحكمة انكرو التهم المنسوبة اليهما واكدو ان الحريق اندلع بسبب شرارة كهربائية اثناء القيام بأشغال ترميم في المبنى.

واضاف المتهم الرئيسي ان ابنه عندما شاهد النيران حاول اطفائها ،كما قاما بالفرار بعد خوفهما من النار. وليس للتهديد بالانتحار ،ملتمسين من هيئة المحكمة بتبرئتهم.