عائلة بوشوشة تُفجع بوفاة الأب

أعلنت نوال بوشوشة، شقيقة الفنانتين أمل ومروة بوشوشة، عن وفاة والدهم، عبر خاصية “الستوري” على حسابها في “إنستغرام”.

وكتبت نوال بوشوشة: “البقاء لله، والدي في ذمة الله، ادعوا له بالرحمة”.⁣

وبدوره، تقدم الفنان محمد خساني، بتعازيه لعائلة بوشوشة في وفاة والدهم، عبر حسابه على انستغرام.

وحتى هذه اللحظة، لم يتم الكشف عن تفاصيل مراسم التشييع أو مكان الدفن. كما لم تصدر النجمة أمل بوشوشة أي تصريح رسمي عبر حساباتها.

وطالما تحدثت أمل بوشوشة بكثير من الاحترام والتقدير عن والدها، ففي لقاء سابق لها عبر بودكاست “عندي سؤال”، كشفت أمل عن الجانب الحازم في تربية والدها. مؤكدة أنها كانت “تحترمه كثيراً”.

وأوضحت أمل، أن صرامة والدها، خاصة بعد بلوغها سن الـ13، كانت هي الأساس الذي بنى شخصيتها القوية وقدرتها على الاستغناء وتجاوز اللحظات السوداء.

وأشارت إلى أن هذا الوالد هو نفسه الذي منحها الثقة الكاملة والفرصة لتحقيق أحلامها وتنمية موهبتها الفنية.