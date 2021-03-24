عائلة تقيم داخل سيارة “5J”.. وأطفال تُغتال براءتهم أمام الجميع في غرداية!

أفرادها يعيشون على ما يجود به المحسنون

طفلان توقفا عن الدراسة يقومان ببيع المناديل الورقية لمساعدة عائلتهما

طالب عدد من الناشطين الشباب من السلطات المحلية، بضرورة التدخل وإنقاذ أطفال يسكنون وعائلتهم داخل سيارة نفعية من نوع “بيجو جي 5″، مركونة في الطريق الجانبي المقابل لمحطة المسافرين وسط المدينة بغرداية.

“النهار” تنقلت إلى الموقع، لتتفاجأ بوجود سيارة مركونة حوّلتها عائلة تتكون من الأب والأم و5 أطفال في عمر الزهور، منهم إثنان في سن التمدرس، توقفا عن الدراسة للقيام ببيع المناديل الورقية للمساعدة على إعالة إخوتهم، إلى “منزل” يقيمون فيه.

وكشف ربّ العائلة “عادل”، بأنه تنقل هو وعائلته من مدينة “الطيبات” في ورڤلة إلى ولاية غرداية من أجل البحث عن عمل، لكنه لم يظفر به، ولم يستطع كراء منزل، ليلجأ إلى هذه السيارة القديمة المركونة ويتخذها “مسكنا” يقيه هو وعائلته من البرد، مضيفا أن اثنين من أبنائه أوقفا الدراسة بسبب ضيق الحال، فيما كشفت والدة الأطفال المسماة “نجية”، بأنها فكرت في العديد من المرات ترك أبنائها في مركز الطفولة المسعفة عوض بقائهم في هذا الجحيم، ولكن عاطفة الأمومة تقف أمام ذلك، وأنها تعيش وأبناءها على صدقات المحسنين، مضيفة أنها تعاني الأمرّين في هذا الوضع المزري، أين وجهت نداءً إلى السلطات المحلية والجمعيات الخيرية من أجل انتشال أبنائها من هذا الوضع القاسي.