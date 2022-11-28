عائلة جزائرية تغادر كندا بسبب أزمة السكن

يواجه العديد من المواطنين الجزائريين أزمة الإسكان في كندا. هؤلاء الوافدون الجدد يجدون أنفسهم في مواجهة رفض قاطع في بحثهم عن سكن. وعندما يبتسم لهم الحظ، عليهم أن يدفعوا ستة إلى اثني عشر شهرًا مقدمًا. لسوء الحظ ، لا يستطيع الجميع تحمل هذا المبلغ دفعة واحدة.

هذه هي حالة ياسمين م. عندما انضمت إلى كندا كمقيمة مؤقتة. وجدت هذه الأسرة الجزائرية المكونة من ثلاثة أفراد صعوبة في استئجار سكن في منطقة يورك.

في الواقع، أثناء بحثها عن السكن، تواجه ياسمين دائمًا طلبات للحصول على سجل ائتماني. أو مطالبة بدفع إيجار لمدة عام مقدمًا.

في مواجهة هذه القيود ، قررت الأسرة الجزائرية بعد ذلك تغيير المنطقة والاستقرار لبعض الوقت في فوغان.

بعد ارتفاع تكاليف المعيشة ، بدأت مدخرات الأسرة تزداد صعوبة. وللتذكير، تطلب الحكومة الكندية 20371 دولارًا كنديًا لأسرة مكونة من ثلاثة أفراد.

وضع دفع ياسمين وعائلتها إلى إعادة التفكير في انتقالهم إلى كندا. ويتنازلون عن كل مشاريعهم في هذا البلد.

وقالت المرأة الجزائرية لراديو كندا “تنازلنا عن كل شيء وبعنا كل أثاثنا”. بالنسبة للأخيرة، هذه الحلقة لكسر الثقة التي كانت لديها لطموحاتها، ومشاريعها.

على الرغم من عودتهم إلى الجزائر، فإن هذه العائلة تريد من الحكومة الكندية إبلاغ مرشحي الهجرة بالمزيد حول وضع الإسكان. ولكن أيضًا بشأن حقوقهم في هذا البلد.

وتستعد ياسمين وعائلتها بالفعل لتجربة المغامرة الكندية مرة أخرى ، وهي مجهزة بشكل أفضل لمواجهة صعوبات الحياة في هذا البلد.