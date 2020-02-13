عائلة جزائرية عالقة بووهان الصينية تناشد رئيس الجمهورية إجلاءها

ناشدت أسرة طالب الدكتوراه، فارس مهاوة، المقيم بمدينة ووهان الصينية المعزولة، بسبب وباء كورونا القاتل، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إجلاءها.

وجاء في نداء الاستغاثة، تحوز النهار أونلاين على نسخة منه “نحن أسرة طالب الدكتوراه فارس مهاوة، المقيم بمدينة ووهان الصينية المعزولة، بسبب وباء كورونا القاتل، والممثلة بوالده علي مهاوة، نناشدكم بتعجيل إجلاء الطالب وعائلته من مدينة ووهان، بأسرع وقت ممكن”.

وأضاف ” كان من المقرر أن يعود الطالب الى ارض الوطن ضمن الطائرة التي أجلت الجالية الجزائرية من مدينة ووهان”.