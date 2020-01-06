عائلة دياسري .. نشكر النهار على  مساعدتها وإيصالها لندائنا ورئيس الجمهورية الذي بعث فينا الأمل

أكد أفراد عائلة “ديساري” بعين تموشنت والتي فقدت ابنها في حادثة مميتة عبر حدود إيطاليا وسلوفينيا خلال محاولته عبور الحدود رفقة زوجته.

وذلك قبل أن يلقى حتفه على إثر سقوط من مرتفعات جبال “الألب” ان كاتب الدولة المكلف بالجالية تواصل معها عبر إتصالات هاتفية متكررة، وعد من خلالها التكفل بإجراءات نقل جثمان الضحية مع تعليمات رئاسة الجمهورية لوزارة الخارجية.

هذا ووجهت عائلة “ديساري” تشكراتها لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على الاستجابة السريعة لطلباتها.

وبعد توجيه صرخة إستغاتثها عبر تلفزيون النهار من خلال تقرير لقي ردود افعال قوية.

داعية السلطات الى ضرورة تسريع الاجراءات المتخذة وتمكينها من جثة ابنها الذي ترك ابنا بعمر الستة اشهر ببيته العائلي.

مثلما اشار اليه خال الضحية الذي اضاف قائلا: ” اتصال هاتفي من رئاسة الجمهورية بعث الروح من جدي دفي العائلة، فكيف سيكون حالنا اذا تكفلت الدولة بجلب جثة ابننا واطفاء حرقة العائلة”.

ولم يفوت افراد العائلة خلال زيارة النهار للبيت العائلي بعين تموشنت فرصة توجيه تشكراتها لتلفزيون النهار على إيصاله لنداء العائلة.

ورفعه لاستغاتثها فكان باب الفرج ومفتاح الامل – حسبهم – خصوصا وان تقرير تلفزيون النهار لقي تفاعلا واسعا وتعاطفا كبيرا من الجزائريين مع الحالة.