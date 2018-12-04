عائلة “رونالدو” تهاجم “مودريتش” و”فرانس فوتبول” !

هاجمت عائلة “كريستيانو رونالدو” مرة أخرى الكرواتي “لوكا مودريتش” وحتى مجلة “فرانس فوتبول” التي منحت جائزة الكرة الذهبية للنجم الكرواتي.

وعلقت “إيلما” شقيقة “رونالدو”: “مع الأسف هذا العالم يعيش على المافيا ولغة المال”.

أما شقيقته الأخرى “كاتيا” عبر “انستغرام”: “أفضل لاعب في العالم لمن يفهمون كرة القدم”.

أما الصديق المقرّب لـ “الدون” فقد علّق قائلا: “أنا شخص عادل ولا أنسى الحقائق، لن يتمكنوا من تحطيم الأرقام التاريخية التي حققها هذا العام”.

وأضاف: “لا أحد سجل أكثر من رونالدو، يعتبر هداف دوري الأبطال للمرة السادسة على التوالي، توج بالتشامبينزليغ، سجل العديد من الأهداف الحاسمة، سجل هاتريك تاريخي في المونديال، سجل أفضل هدف في تاريخ دوري الأبطال”.

يذكر أنّ البرتغالي رفض حضور حفل الاتحاد الأوروبي وحفل الفيفا وحفل الكرة الذهبية.