عائلة شهيد الواجب مراد رفاوي: كان يعاني من مرض مزمن ورفض الخروج في إجازة

تنقل تلفزيون “النهار”، إلى منزل شهيد الواجب، رئيس قسم الأشعة بمصلحة اللإستعجالات بمستشفى محمد عبد النور سعادنة في سطيف، بعد وفاته متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وقدم فريق تلفزيون “النهار”، تعازيه الخالصة لأسرة الراحل، بالنيابة عن كل عمال مجمع “النهار”.

وخيم على منزل الراحل “مراد رفاوي”، جو من الحزن، أين ترك عائلته تبكيه بحرقة.

وتحدثت والدة الفقيد، وهي تحمل صورته، بكل ألم، عن آخر ذكرياتها مع الراحل قائلة: “هو إنسان طيب، كان مصلي ودائما ما ينصحنا في أمور الدين ويعلمنا الذكر”.

وكشفت والدة الراحل، أن الفقيد كان يعاني من مرض مزمن “داء السكري”، لذلك طلبوا منه أخذ إجازة خوفا منهم على صحته، لكنه رفض قائلا: “أنا من خاوتي.. ومنفرطش فيهم”.

وأضافت ذات المتحدثة، أن إبنها رفض التخلي عن مساعدة الناس، خصوصا وأنهم كانوا يتوافدون على المستشفى ويقصدونه من مختلف ولايات الوطن.

ومن جهته، تحدث رئيس مصلحة الطب الوقائي في نفس المستشفى، وهو صديق الراحل، عن مناقب وخصال الفقيد قائلا: ” في المستشفى كان يساعد المحتاجين، وهو من أحسن الناس الذين قابلتهم.. كان يصلي في الصف الأول ويسابق للخير.. يساعد الفقير بكل ما يملكه”.

كما ذكر إبنه والذي يبلغ من العمر 13 سنة، خصال والده، مؤكدا أنه كان يساعد كل الناس، ولا يترك أي أحد، قائلا: “بابا مات شهيد، لا أستوعب أني فقدت والدي”.

وإنتقل إلى رحمة الله، صباح اليوم الأربعاء، مراد رفاوي، رئيس قسم الأشعة بمصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى محمد عبد النور سعادنة في سطيف، بعد إصابته بفيروس كورونا.