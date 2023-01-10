عائلة طحكوت أمام العدالة لتصرفهم في 1025 سيارة فاخرة محجوزة قيمتها أكثر من 200 مليار

فتحت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، ملف فساد جديد ضد عائلة رجل الأعمال محي الدين طحكوت.

وذلك بعد تصرفهم في الممتلكات المتمثلة في 1025 سيارة من النوع الفاخر من مختلف العلامات تقارب قيمتها المالية الإجمالية 200 مليار سنتيم.

الى جانب عقارات، كانت محجوزة بموجب امر قضائي وتم بيعها بطريقة مخالفة للقانون بالاعتماد على السيولة المالية.

ويتابع في هذه القضية كل من ابناء محي الدين طحكوت وأشقائه وعدد من افراد عائلته ،و موظفة بالبلدية ورؤساء الحظائر عند شركات طحكوت.

بالاضافة الى متهمين اخرين و يتعلق الامر بكل ابناء محي الدين طحكوت كل من بلال وعلي. بالاضافة الى اشقائه كل من ابراهيم ،حميد ،ناصر.

و كذلك عدد من افراد عائلتهم من بينهم يوسف طحكوت ومتهمين اخرين كل من (ب.ن) ،(ق.ر) ،(.ب.ع)،(ح.م) ،(ت.س) ،(م.أ) ،(م.ج) ،(ت.ر.ر) ،(ج.م.ج) .

بعدما وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية وهي إخفاء عائدات إجرامية ناتجة عن جرائم الفساد.

وتبييض الأموال وإخفاء عائدات إجرامية من خلال إخفاء مصدرها الإجرامي و التزوير واستعمال مزور في محررات ادارية بغرض اثبات حق. او شخصية او صفة او منح اذن تبييض الأموال لاستعمال تسهيلات التي يمنحها النشاط المهني في اطار جماعة اجرامية منظمة .

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وبعد استجواب حميد طحكوت عشية اليوم من قبل قاضي الجلسة ومواجهته حول تصريحات السائق الخاص به التي كانت منطلق لاسترجاع كم هايل من السيارات حوالي 900 سيارة ،من نوع بورش وغيرها من السيارات الفاخرة.

حيث انكر حميد التهم المتابع بها و صرح انه خرج من المؤسسة العقابية بتاريخ 1 ديسمبر 2020 قبل ان يتم ايداعه مجددا رهن الحبس المؤقت.

كما انه مريض ،و ان السائق لم يكن خاص به ،بل كان يأخد ابنه للمدرسة و تصريحاته ليست لها اساس من الصحة.

وأضاف قائلا” ليس لدي اي دخل بالسيارات المحجوزة و هذا السائق جيبو يقابلني اذا حكيت معاه و ليس لي دخل بالسيارات سيدي القاضي “.

واضاف انه كان يشتغل في نقل المسافرين و ليس له اي علاقة بالسيارات المحجوزة.

وبخصوص وثائق قضائية و ملفات تم العثور عليها ، اجاب حميد ان تلك الملفات تم العثور عليها عند عائلة زوجته.

بالاضافة الى مبالغ مالية اكد بانه ليس له اي علاقة بهم، فيما انكر طحكوت علي التهم المنسوبة اليه جملة وتفصيلا ،نافيا اي علاقة تربطه بالقضية.

وليس لديه اي علم بخصوص السيارت المحجوزة قائلا بذلك ” سيدي القاضي انا منذ سنة 2014 انا اعمل وحدي نبيع ونشري تاجر ولا علاقة لي بالسيارات” .