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عائلة علالو تبحث عن طفليها زكرياء ويونس

بقلم النهار أونلاين
عائلة علالو تبحث عن طفليها زكرياء ويونس
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تبحث عائلة علالو، والتي تقطن ببلدية الأخضرية في ولاية البويرة، عن طفليها زكرياء ويونس، واللذان فُقدا منذ أزيد من أسبوع.

وحسب عائلة الطفلين واللذان يبلغان من العمر 15 و16 سنة، فقد خرج زكرياء ويونس من منزلهما العائلي يوم الجمعة 30 أوت الماضي.

وخرج الطفلان من المنزل وهما يرتديان أقمصة بلون أزرق وبني.

وتهيب عائلة الطفلان المفقودان، بجميع من لديه معلومات حولهما أو كان قد صادفهما، الإتصال بالجد على الرقم:  “0670442153”.

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