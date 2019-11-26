عائلة مدير حملة تبون تصدر بيانا حول مرضه

أصدرت زوجة محمد الأمين مساعيد، مدير الحملة الانتخابية للمترشح الحر عبد المجيد تبون، بيانا، وضحت فيه جوانب من مرض زوجها.

وقالت زوجة مساعيد إن الأخبار حول مرض زوجها قد تعرضت لتأويلات غير مهنية بخصوص المرض وعلاقته بمنصب مدير الحملة الانتخابية.

كما جاء في البيان أن محمد الأمين مساعيد أصيب بنزلة برد حادة، أقعدته الفراش منذ 3 أيام، بأمر من أطبائه الذين نحوه بفترة نقاهة.

وأضاف البيان أن عائلة مساعيد تفاجأت بأنباء تتحدث عن وفاة مدير حملة تبون أو إقالته أو استقالته، مشددة على أن تلك الأنباء كاذبة ولا علاقة لها بالحقيقة.

ونددت عائلة محمد الأمين مساعيد بهذا “الخلط بين حياته الخاصة والمهمة الانتخابية التي يمارسها وتوظيفها سياسيا”.

