بالصور.. عائلة مقداد تستقبل مولودا جديدا

تصدر هاشتاغ عائلة مقداد منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بسبب إحتفال مطرب قناة طيور الجنة للأطفال، الوليد مقداد، بولادة إبنته الأولى.

وإستقبلت عائلة مقداد، التي تدير مجموعة قنوات طيور الجنة الشهيرة، الحفيدة الأكبر للعائلة.

ورُزق الإبن الأكبر للعائلة، الوليد مقداد، بطفلته الأولى، أول أمس، والتي أسماها “راية”.

وقام الوليد، بتوثيق ولادتها في عدة فيديوهات وصور متفرقة، نشرها على صفحته الشخصية بمنصة “فيسبوك”.

وظهر من خلالها وهو يحمل مولودته، بينما ظهرت والدته السيدة مروة حماد، وهي تحمل الرضيعة في صور أخرى.

وعلق الوليد مقداد على الصور، قائلًا: “الحمد للّه حتى يبلغ الحمد منتهاه.. رزقنا اللّٰه بأجمل العطايا.. راية الوليد مقداد.. اللهم أنبتها نباتًا حسنًا..واجعلها قرة عين لنا”.

وفي الساعات التي سبقت استقبال مولودته الأولى، شارك الوليد مع متابعيه فيديوهات يوثق فيها خوفه وانتظاره لرؤية طفلته.

يذكر أن الوليد مقداد هو الإبن الأكبر لرجل الأعمال الأردني خالد مقداد، المالك لمجموعة طيور الجنة الفضائية للأطفال.

وقد اشتهر الوليد منذ نعومة أظافره بأغانيه التي قدمها مع أخيه المعتصم بالله، ما أكسبهما شهرة واسعة.

وتزوج الوليد مقداد، من نور غسان مقداد عام 2021، وتوجه إلى مجال صناعة المحتوى.

ليقوم بإفتتاح قناته الخاصة رفقة زوجته على يوتيوب، والتي يبلغ متابعوها حوالي 2 مليون مشترك. ويشاركان فيها مقتطفات من حياتهما اليومية.