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عائلة مقيرش بالمسيلة تبحث عن إبنها المفقود في صحراء عين قزام لأكثر من أسبوعين

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عائلة مقيرش بالمسيلة تبحث عن إبنها المفقود في صحراء عين قزام لأكثر من أسبوعين
بقلم حكيم ش

تفتقد عائلة مقيرش من ولاية المسيلة لإبنها محمد البشير الذي غاب عن الأنظار منذ 15 يوما في صحراء عين قزام الحدودية بولاية تمنراست.

المفقود البالغ من العمر 25 ربيعا افتقد أثتاء وقت عمله، ولم يرى له أي أثر منذ تلك اللحظة ولحد كتابة هذه الأسطر .
محمد البشير غاب عن الابصار منذ 3 أوت الجاري، يعمل في سلك الدرك الوطني حسب ما تم نشره في مواقع التواصل الإجتماعي.
وتناشد عائلة الشاب وعلى رأسهم والده كل من السلطات الأمنية والعسكرية وكذا المجتمع المدني البحث عن فلذة كبده .
وتم وضع ارقام الهاتف لعائلته وأقاربه لكل من يسمع بأي معلومات عن محمد البشير، الاتصال بالرقمين التاليين: 0666628783/ 0660327269


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=689045

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