عائلة منصورية بتبسة تطالب بتدخل السلطات لإيجاد إبنها المختفي

جدّدت عائلة الطفل المختفي،منذ يوم السبت الفارط ،منصورية محمد،نداءها من أجل العثور على ابنها وارجاعه سالما.

وخلال الزيارة التي قام بها موقع النهار اونلاين اليوم للمنزل العائلي ببلدية المزرعة 70 كلم غرب عاصمة الولاية تبسة

وبعد وصولنا وقفنا على هبة تضامنية مع عائلة الطفل محمد البالغ 10 سنوات.

من طرف كل الأقارب وسكان البلدية والمناطق المجاورة.

الذي خرجوا في رحلات بحث مطولة لكنها للأسف دون جدوى لحد الساعة.

والد محمد ووالدته وإخوته وجدته يتخبطون في وضعية لا يمكن وصفها جراء الالم والحيرة والأسى على فقدانه في ظروف غامضة.

مناشدين من كل شخص رآه أو على علم بمكانه أن يساعدهم في عودته لانه لا معنى لحياتهم في غيابه الذي جاء في عز ايام الشهر الفضيل.