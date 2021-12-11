عائلة من أصول جزائرية تعتنق الإسلام ببسكرة

أعلنت عائلة من أصول جزائرية اليوم السبت إعتناقها للإسلام، وسط حشود من الناس في زاوية سيدي لخضر بولاية بسكرة.

وتنحدر العائلة الجزائرية التيإعتنقت الإسلام من أصول جزائرية، الذين نفتهم ورحلتهم فرنسا قسرا إلى جزيرة كاليدونيا في فترة مقاومة الشيخ المقراني.

إقرأ أيضا:

لإشارة، أعلن أحد الدعاة الفرنسيين المدعو إيريك يونس، اعتناق والدته الإسلام، عن عمر 72 عاما.

وفي الفيديو الذي قام بنشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قال إن والدته اعتنقت الإسلام وعمرها 72 عاما.

كما أشار أنها حاليا تتعلم اللغة العربية من أجل قراءة القرآن، حيث فضلت أن تقرأه وتحفظه باللغة التي نزلها بها.

للإشارة فإن البروفيسور إريك يونس، خريج جامعة المدينة المنورة في “الشريعة الإسلامية وأسسها” وفي “اللغة العربية”.

باريس تنظم منتدى للإسلام في إطار مكافحة التطرف والإرهاب

وقد أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن باريس ستنظم في فيفري المقبل “منتدى للإسلام” في إطار مكافحة التطرف والإرهاب.

وحسب الداخلية الفرنسية يتناول المنتدى عدة مسائل مثل إعداد الأئمة والحق في الدين والمعتقد.

كما أكدت الداخلية الفرنسية عزمها مواصلة “منطق الشراكة” مع الأطراف المحليين بهذا الصدد.

وسيجمع وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان في المنتدى في باريس حوالي 80 إلى 100 شخص. من مسؤولين ثقافيين وأئمة وأفراد من المجتمع المدني”، بحسب ما أفادت أوساط الوزير وكالة الأنباء الفرنسية.

كما ينظم المنتدى عقب “مؤتمرات” عقدت في مختلف المقاطعات الفرنسية في الربيع. وانبثقت عنها أربع مجموعات عمل كلفت بملفات “إعداد المسؤولين الدينيين وقانون الأديان والأعمال المعادية للمسلمين”.

وأوضحت الوزارة أن المنتدى في فيفري سيتيح وضع خلاصة لهذه الأعمال.

وقالت أوساط دارمانان “إننا نغير منطقنا: كان لدينا إطار رسمي جدا كان يعمل حول المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية”.

لكن المجلس يبدو “مشلولا تماما منذ عام” ولا سيما بسبب “توازنات النفوذ والسلطة” و”انقسامات إيديولوجية”.

وتابع المصدر “ننتقل إلى الدعوة إلى الإرادات الطيبة، إلى أفكار الذين ينخرطون حقا في عدد من المواضيع”. مؤكدا “المطلوب الانتقال إلى منطق ‘شراكة‘”.

كما يشهد المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، المحاور التاريخي للسلطات الرسمية الذي أنشئ العام 2003. أزمة داخلية منذ أن أقرت الحكومة “شرعة مبادئ لإسلام فرنسا”.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp