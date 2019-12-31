عائلة مواطن مفقود في ليبيا تناشد السلطات للعثور عليه

وجّهت عائلة، نداء عاجل للسلطات الجزائرية، حول فقدان أحد أقاربها في ليبيا، الذي ذهب في زيارة عائلية.
وقال ابن عم المفقود، إنهم توجهوا إلى السلطات الليبية، لكن الأخيرة لا تملك أي دليل عن خروجه من تونس.
وطالب من جهته، أخو المفقود منذ أكثر من 10 أيام، والمتزوج من امرأة ليبية من السلطات الجزائرية التدخل السريع.
كما دعا القنصلية بتونس، تأكيد معلومة خروجه من تونس.
عائلة المفقود "مداوي حميدة" تناشد #السلطات_الجزائرية التدخل للعثور على ابنهم بعدما فقُد خلال سفره إلى #ليبيا
عائلة المفقود "مداوي حميدة" تناشد #السلطات_الجزائرية التدخل للعثور على ابنهم بعدما فقُد خلال سفره إلى #ليبيا
Publiée par النهار الجديد sur Mardi 31 décembre 2019
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