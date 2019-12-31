عائلة مواطن مفقود في ليبيا تناشد السلطات للعثور عليه

وجّهت عائلة، نداء عاجل للسلطات الجزائرية، حول فقدان أحد أقاربها في ليبيا، الذي ذهب في زيارة عائلية.

وقال ابن عم المفقود، إنهم توجهوا إلى السلطات الليبية، لكن الأخيرة لا تملك أي دليل عن خروجه من تونس.

وطالب من جهته، أخو المفقود منذ أكثر من 10 أيام، والمتزوج من امرأة ليبية من السلطات الجزائرية التدخل السريع.

كما دعا القنصلية بتونس، تأكيد معلومة خروجه من تونس.