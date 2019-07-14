عائلة موامين تحت الصدمة بعد فقدانها لضحية الثانية في حادث انفجار سيارة بمحطة الوقود في البليدة

لاتزال عائلة موامين بمنطقة وادي العلايق في ولاية البليدة تحت صدمة بعد فقدنها لطفلين في حادث انفجار قارورة سيرغاز لسيارة اجرة بمحطة الوقود “تمزقيدة” بمدينة موزاية.

حيث لقي الطفل حسام 4 سنوات حتفه بعين المكان ،فيما استيقظت العائلة صباح اليوم على خبر فقدان الطفلة بشرة صاحبة 11 سنة بمعهد باستور بالعاصمة متاثرة بحروق من الدرجة الثالثة.

فيما يوجد شقيقيها كل من عبد الباقي 11 سنة وايمن يتلقيان العلاج بمعهد باستور و الام زويتن حكيمة 38 سنة بمستشفى الدويرة.

كما شيعت اليوم جنازة الطفلة في جو مهيب بمقبرة اول نوفمبر بوادي العلايق،في حين كشف جمال موامين صاحب 44 سنة سائق سيارة الاجرة في تصريح حصري لنهار عن تفصيل وقوع الحادث مؤكدا انه ما جاء في بيان مؤسسة نفطال لا اساس له من الصحة وانه سائق اجرة ويعرف شروط ملئ خزان السير غاز.

كاشفا انه قام بتوقيف محرك السيارة اثناء ملئ الخزان وان مشكلة كانت على مستوى مسدس الذي تم وضعه داخل الخزان والذي كانت توجد به تسربات للغاز التي انتقلت الى داخل السيارة .

مؤكدا ان ابنه وابنته اكدوا له انهما يشعران ببرودة على مستوى الارجل مما اضطر به الحال لطلب من العامل توقيف عن تزوده بالغاز .

مؤكدا انه بمجرد تشغيل محرك حتى انفجرت السيارة حيث قام بفتح الباب الخلفي وانقاذ ابنه ، وان زوجته هي الاخرى قامت بانقاذ الطفل الاخر.

فيما بقيا اثنين من ابنائه محصورين في الخلف ،قبل ان يتم اخراجهما في حالة خطيرة ، حيث توفى حسام بعين مكان وشقيقته بشرى بمعهد باستور يوم الاحد.

القائمة الضحايا والمصابين

السائق جمال موامين السن 44

القتلى بشرة 11 سنة وحسام 4 سنوات

المصابين عبد الباقي 11 سنة وايمن 14سنة متواجدين بمعهد باستور

الام حكيمة زويتن 38 سنة متواجدة بمستشفى الدويرة