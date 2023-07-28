عائلة نائل تطالب بفتح تحقيق عاجل

طالبت عائلة نائل بفتح تحقيق عاجل حول مقتله. معتقدة أن الشرطة حاولت التستر على ملابسات إطلاق النار المميت.

بعد شهر من وفاة نائل البالغ من العمر 17 عامًا، تطالب عائلة المراهق الذي توفي في نانتير بفتح تحقيق. للاشتباه في كذب الشرطة، حسبما كشفت صحيفة لو باريزيان.

كما يتهم أقارب الضحية الشرطة بأنها أرادت تبرير إطلاق النار المميت. بسلوك نائل الخطير من أجل شرح القتل دفاعا عن النفس.

وفي ملف الشرطة “Pégase” المضاف إلى الملف القضائي والذي من المفترض أن يدون تدخل الشرطة دقيقة بدقيقة. يمكننا أن نقرأ أن “السائق حاول المغادرة بالاندفاع إلى المسؤول”.

ومع ذلك، لا يبدو أن الفيديو الذي صوره شاهد وبُث على مواقع التواصل الاجتماعي يؤكد هذا الادعاء.

حتى المفتشية العامة للشرطة الوطنية الفرنسية (IGPN). ذكرت أن “المراهق قد عاد فجأة. بالطبع ، ولكن بسرعة منخفضة” ، وفقا لو باريزيان.

وما أثار دهشة محامي عائلة نائل، ياسين بوزرو، هو حقيقة أن التفاصيل قُدمت بعد أكثر من ساعتين من الوقائع.

لذلك لا يمكن أن يُعزى هذا الادعاء بالسلوك الخطير إلى خطأ في النسخ. اتصل شرطي لإعطاء تفاصيل تدعم هذه الأطروحة. بعد ساعات من التدخل.

كما سيتعين على مكتب المدعي العام في نانتير أن يقرر. ما إذا كان يرغب في التحقيق في هذه الاشتباه في كذبة الشرطة. التي أشار إليها محامي عائلة نائل.