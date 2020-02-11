عائلة هامل تملك 15 عقارا في الجزائر العاصمة

توصلت التحقيقات التي باشرتها مصالح العدالة في قضية اللواء المتقاعد والمدير العام الأسبق للأمن الوطني أنه وأفراد عائلته تحصلوا على عدة عقارات بمختلف الولايات منها 15 عقارا بالجزائر العاصمة لوحدها.

وحسبما اوردته المصادر التي أوردت الخبر لـ”النهار أونلاين” فإن هامل وأبناءه قد تحصلوا على 12 عقارا من سنة 2012 إلى غاية 2019 أي مباشرة بعد تعيينه مديرا عاما للأمن الوطني بسنتين.

وأضافت ذات المصادر أن التحقيقات كشفت أن هامل أفراد عائلته قد اقتنوا خلال سنة 2012 5 عقارات بالعاصمة وعقارين خلال سنة 2015، و عقار واحد خلال سنة 2016، و عقار واحد أيضا خلال سنة 2014، بالإضافة إلى 3 عقارات في 2013، وعقار واحد في 2019.