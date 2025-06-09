عائلة عبد الحليم حافظ تحذّر المغرب من “استغلال إرث العندليب” عبر تقنية الهولوغرام

تعتزم عائلة الفنان المصري الراحل، عبد الحليم حافظ، اتخاذ إجراءات قانونية ضد مهرجان “موازين إيقاعات العالم” الذي سيقام في المغرب.

وحذرت العائلة في بيان نشره، محمد شبانة، نجل شقيق الفنان الراحل، الشركة المنظمة لمهرجان “موازين” بالمغرب، من إقامة حفل بتقنية “الهولوغرام” للفنان الراحل، معتبرة ذلك انتهاكاً لحقوق الملكية واستغلالاً لإرث “العندليب” الفني.

وطالب شبانة، الجهات الراغبة في استخدام إرث عبد الحليم الفني بالتواصل المباشر مع الأسرة، للحصول على موافقة رسمية وواضحة قبل أي استخدام.

وفي هذا الصدد، أوضح نجل شقيق العندليب، أنه “حرصاً على الشفافية، تؤكد العائلة أنها ليست على علم بأي عرض من هذا النوع، ولم يتم التواصل معها، أو توقيع أي اتفاق مع مهرجان (موازين)، أو مع أي جهة أخرى بشأن استخدام اسم أو صورة الفنان الراحل”.

وللإشارة، كانت الحسابات الرسمية للمهرجان قد كتبت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تعليقاً على الملصق الترويجي للحفل “الهولوغرامي”، المنتظر: “حين يمتزج الفن بالتكنولوجيا… يعود أحد عمالقة الطرب ليحيي الزمن الجميل، بصيغة لا تشبه إلا المستقبل”، مع طرح تساؤل: “من تتوقعون أن يكون؟”، تاركة التكهن للجمهور، الذي أكّد بدوره أن الصورة توحي بأن الحفل المنتظر، هو للفنان الراحل عبد الحليم حافظ.