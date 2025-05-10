عابد أبوبكر رئيسا جديدا لاتحاد العاصمة

قرر مجمع “سيربور” المالك لأغلبية أسهم فريق اتحاد العاصمة، رسميا سحب الثقة من رئيس مجلس إدارة النادي عثمان سحبان، وتعيين عابد أبو بكر خليفة له.

وكان مجمع “سيربور” قد عيّن سحبان. رئيسا لمجلس إدارة النادي جوان 2024، قبل أن يتم سحب الثقة منه بسبب عدم تحقيق النتائج المرجوة هذا الموسم.

وجاء قرار إقالة سحبان، على هامش الاجتماع المُنعقد اليوم السبت، حسبما أكده مصدر مسؤول في النادي لـ”النهار”. في انتظار الإعلان عن ذلك، في بيان مساء اليوم.