عابد: ندرة الأدوية أثرت سلبا على الصيدلي

كشف نائب رئيس نقابة الصيادلة، فيصل عابد، أن قضية ندرة الأدوية تسببت في تذبذب العمل الصيدلاني ماديا ومعنويا وهو موجود على مستوى الحركة الصيدلانية.

ورحب عابد في إتصال هاتفي لقناة “النهار”، بقرار الوزير، القاضي بسحب الإعتماد من موزعي الأدوية المتسببين في تذبذب وفرتها.

وأضاف رئيس النقابة، أنهم مستعدون لمد يد العون من أجل إيجاد حلول للقضاء على التذبذب.

وأكد نفس المتحدث، أنه يجب أن يكون هناك دفتر شروط لموزعي الأدوية حت يتسنى تنظيم المهنة.

وقال أنه تم تقديم هذا الطلب للوزارة، إلا أنه لم يرى النور لحد الساعة.

وتأسف عابد، للندرة في الأدوية التي تشهدها البلاد، رغم توفر 85 وحدة محلية.