بالصور والفيديو.. رونالدو يصل الرياض وسط استقبال أسطوري

حل سهرة اليوم الإثنين النجم الدولي البرتغالي، كريستيانو رونالدو، بالعاصمة السعودية الرياض.

وحطت الطائرة الخاصة لرونالدو بمطار الملك خالد الدولي في حدود الـ21:00 بتوقيت الجزائر، والتي أقلته برفقة عائلته وبعض المقربين منه.

ومنعت الجهات المعنية الحضور الإعلامي ومظاهر الاستقبال الجماهيري للنجم البرتغالي.

لتكتفي بتواجد صورته في اللافتات الإشهارية لشوارع الرياض مع عبارة “هلا رونالدو”.

وسيُقدم العالمي رونالدو للجماهير، في الساعة السابعة من مساء غد الثلاثاء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مرسول بارك.

ومن المقرر أن يرتدي النجم البرتغالي قميص النصر أثناء تقديمه، مع إلقاء كلمة للجماهير خلال الحفل الذي سيستمر قُرابة الساعتين.