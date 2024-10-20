عاج بوعوني يزور بموريتانيا مختلف المحطات والمنشآت القاعدية للخط المنجمي “الزويرات – نواذيبو”

يقوم المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عاج بوعوني المتواجد في مهمة عمل بموريتانيا رفقة إطارات الشركة، بزيارات ميدانية لمختلف المحطات والهياكل والمنشآت القاعدية للخط المنجمي “الزويرات - نواذيبو”.

وذلك قصد الاطلاع على مختلف التقنيات والمعدات التي تعتمدها شركة سنيم الموريتانية في عملية نقل وتصدير المواد المنجمية بالنظر لخبرتها المثبتة في المجال.

وكانت الوجهة الأولى محطة تفريغ المواد المنجمية على مستوى الميناء المنجمي المخصص لاستقبال و تفريغ القطارات الثقيلة و الطويلة الذي تثل قدرته الاستعابية إلى 250 عربة موجهة للتصدير، أين تلقى وفد الشركة من قبل إطارات وتقنيو سنيم الموريتانية شروحات حول كيفية تفريغ العربات بإستعمال تقنية التدوير الأوتوماتيكي (culbutage).

كما مكنت هذه الزيارة وفد الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية من الوقوف على الأشواط التي قطعتها شركة سنيم الموريتانية لتطوير هاته العملية عن طريق الاستثمار في معدات وطرق جديدة مكنتها من تقليص الآجال و تحسين المردودية.

واختتمت هذه المحطة بالتعرف على الإمكانات التي تتوفر عليها الشركة الموريتانية في مجال صيانة القاطرات والعربات، وذلك في إطار تبادل الخبرات بين الشركتين.