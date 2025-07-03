عادت للمتعاملين “موبيليس” و”أوريدو” و”جازي”..سلطة الضبط تمنح رخص الجيل الخامس

منحت سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية اليوم الخميس بالجزائر العاصمة،ثلاث رخص إقامة واستغلال شبكات الاتصالات الإلكترونية النقالة المفتوحة للجمهور من الجيل الخامس وتوفير الخدمات المرتبطة بها، عادت للمتعاملين “موبيليس” و”أوريدو” و”جازي”.

ورست المزايدة على شركة “أ.تي.أم” (موبيليس) في المرتبة الأولى، تلتها شركة الوطنية للاتصالات، الجزائر “أوريدو” في المرتبة الثانية، ثم “أوبتيموم تليكوم الجزائر” (جازي) في المرتبة الثالثة.

وفي كلمة له بالمناسبة، أكد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي, أن خدمات الجيل الخامس تمثل “تدشينا لمسار جديد يطمح لترسيخ نموذج رقمي يجعل من الجزائر منصة رقمية إقليمية”.

يذكر أن الإعلان عن نتائج المزايدة الخاصة بمنح هذه الرخص جرى بحضور أعضاء من الطاقم الحكومي وممثلي هيئات رسمية ومتعاملي الهاتف النقال