عادل أوشيش.. موهبة جزائري تشعل الصراع بين الأندية الأوروبية

أشعل عادل أوشيش باريس سان جيرمان الفرنسي، صاحب الأصول الجزائرية، الصراع بين عديد الأندية الأوروبية، التس تسع للتعاقد معه في المركاتو الصيفي المقبل.

وكشفت الصحافة الفرنسية، أن أوشيش، طالب إدارة ناديه بتحديد مصيره مع الفريق بشكل نهائي، سواء بالتوقيع له على عقد احترافي، أو تسريحه لأحد الأندية.

وأوضحت صحيفة “ليكيب”، أن سان تيتيان، يعد أحد أبرز المهتمين بخدمات أوشيش، إلا أن هذا الأخير صدمهم بمطالبه المالية، أين اشترط الحصول على 4 مليون أورو، كمنحت توقيع العقد.

ومن جهتها، كشفت صحيفة “لاغازيتا ديلو سبور” الإيطالية، عن رغبة فيورنتينا، في خط الموهبة الجزائرية، فضلا عن أندية فرنسية على غرار، نادي رين، وليل.

وأختير متوسط ميدان بايس سان جيرمان، صاحب الـ (17 عاما)، مؤخرا من طرف صحيفة “فانس فوتبول”، ضمن أفضل المواهب في منافسة دزري أبطال أوروبا للشباب.

يذكر أن عادل أوشيش، صاحب الأصول الجزائرية، ينشط حاليا في فريق أقل من 19 عاما لباريس سان جيرمان، وسبق له المشاركة في 18 مباراة مع منتخبات الشباب الفرنسية لأقل من 16 و17 عاما.