عادل إمام: لماذا تُريدونني أن أموت!

استنكر الفنان المصري القدير، عادل إمام، شائعات وفاته والتي انتشرت بكثرة في الأيام الأخيرة عبر مختلف الصفحات الإعلامية ووسائل التواصل الإجتماعي.

وغذت هاته الشائعات، عدم حضور إمام لاستلام تكريمه في الدورة الـ68 من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما.

وقال عادل إمام، أنه كان يعاني من نزلة برد عادية جدا، ولم يغادر منزله، وصحته الآن جيدة للغاية.

وقال الفنان، في مداخلة هاتفية مع برنامج “الحكاية”: “الحمد الله أنا زي الفل وبطمئن جمهوري الغالي على صحتي، ومش عارف هما عايزني أموت ليه”.

وأورد النجم المصري القدير، أنه انتهى من تصوير مسلسل “فلانتينو” ومتواجد حاليا في منزله ويقرا الجرائد ويمارس هوايته في حل مسابقات الكلمات المتقاطعة.