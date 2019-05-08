عادل إمام يتخذ هذا القرار لتعويض غيابه عن رمضان

قرر الممثل المصري، عادل إمام، بعد غيابه عن الموسم الرمضاني الحالي، ولأول مرة، إستئناف تصوير مسلسله الأخير، “فالنتينو”.

وقرر الفنان، متابعة تصوير مشاهده، ضمن أحداث المسلسل الدرامي “فالنتينو”، فور إنتهاء شهر رمضان المبارك.

وذلك استعداداا من الفنان، لعرض مسلسله، خارج الموسم الرمضاني، لتكون المرة الأولى التي يشارك فيها في موسم، خارج شهر رمضان.

واتخذ عادل إمام، هذا القرار، مع نجله رامي إمام، لكي يعوّض الجمهور عن غيابه الرمضاني للمرة الأولى،.

وذلك بعد سلسلة نجاحات النجم المتتالية، على مدار الأعوام السبعة السابقة.

وتدور أحداث المسلسل الجديد، لإمام، حول رجل أعمال يدعى نور عبد المجيد، متزوج من إمرأة “نكدية “، تجسدها دلال عبد العزيز، ويعاني من الصراع معها.

وهذا ما يجعله يفكر بالزواج بامرأة أخرى، إلى أن يقابل سيدة تدعى نور، وتجسدها داليا البحيري بالصدفة، فيجمعهما الإسم والحب أيضاً.