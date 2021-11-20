عادل الكلباني.. إمام الحرم المكي سابقا في فيديو ترويجي

ظهر الإمام السابق في الحرم المكي، عادل الكلباني، بمقطع فيديو ترويجي، حيث جدلا واسعا في السعودية، على مواقع التواصل الاجتماعي. كما شارك الفيديو الترويجي لفعاليات موسم الرياض الترفيهية نجوم كرة قدم، وفنانين.

وشارك عادل الكلباني، في هيئة “جنرال عسكري” بالإعلان الذي يروج لمنطقة “كومبات فيلد”. كما تتضمن فعاليات موسم الرياض الذي روج له الكلباني لهذا العام محاكاة للعبة فيديو حربية شهيرة.

وأعاد إمام الحرم المكي السابق، عادل الكلباني، نشر مقطع فيديو ترويجي بمشاركته، نقلا عن صفحة تركي آل الشيخ. كما أرفقه بتعليق مازح عن هوليوود “هل أصلح للذهاب لغى عالم هوليوود؟”.

ورد عليه تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة السعودية للترفيه، “صراحة أنا عن نفسي بحسب حسابك يا غالي في أي شيء قدام”.

للإشارة، فإن ظهور عادل الكلباني أثار جدلا واسعا حول مشاركة إمام الحرم السابق في إعلان ترفيهي”. كما أن الحدث ليس سابق لنوعه، حيث كان لإمام الحرم المكي سابقا مشاركة عام 2018 في بطولة للعبة “البلوت”.

من هو الشيخ عادل الكلباني ؟

الشيخ عادل بن سالم بن سعيد الكلباني، ويكنى بأبي عبد الإله، من مواليد الرياض 25 رمضان 1378هـ الموافق 3 أفريل 1959. كما عمل في بداية حياته في الخطوط الجوية السعودية لمدة ست سنوات.

وتتلمذ على يد عدد من الشيوخ ومنهم الشيخ أحمد مصطفى والشيخ محمد بن نبهان بن حسين والشيخ عبد الله بن جبرين. كما أن لديه إجازة في بعض قراءات القرآن.

كان قد تولى إمامة عدد من المساجد بالرياض وكان ابرزها جامع الملك خالد بن عبد العزيز لمدة ربع قرن. وفي يوم 4 رمضان 1429 صدر تكليفه بإمامة صلاة التراويح في الحرم المكي بمرسوم ملكي.

وفي يوم 5 رمضان ليلة 6 رمضان أم بالمصلين آخر ركعتين من التراويح إضافة لصلاتي الشفع والوتر. كما تم إعفائه من الإمامة في الحرم المكي بعد انتهاء تكليفة لإمامة المصلين خلال شهر رمضان، فعاد للرياض. حيث قام بإمامة لجامع المحيسن بحي أشبيلية شمال شرق الرياض الذي تم افتتاحه يوم الثلاثاء 1430/6/30 هـ، إلى يومنا هذا.

وفي بداية صيف 2010 صرح الشيخ في إحدى وسائل الإعلام عن فتوى تحليل الغناء والمعازف مضيفا بعدم وجود دليل يحرمه. مما شكل هذا حملة ضده من قبل العديد من الدعاة السعوديين كان أبرزهم المفتي العام للسعودية.

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