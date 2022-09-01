عادل جرار يلتحق بالدوري الليبي

حسم الاعب الجزائري عادل جرار، وجهته الجديدة، انتقاله للدور يالليبي، في آخر ساعات الميركاتو الصيفي الجاري.

وأعلنت إدارة نادي النصر الليبي، أمس الأربعاء، ضمها خدمات عادل جرار، بعد اتفاق الطرفان على جميع تفاصيل العقد.

كما ياتي انتقال جرار، إلى الدوري الليبي، بعد تعثر انضمامه إلى نادي مولودية وهران مثلما كان مقررا هذا الصيف.

يذكر أن عادل جرار (32 عاما)، سبق له حمل ألوان عدة اندية جزائرية، على غرار شبيبة القبائل، أهلي برج بوعريريج، وآخرها شباب بلوزداد.