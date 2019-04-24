عادل خمان: تنازلت عن منصبي بمؤسسة اتصالات الجزائر بمحض إرادتي

قال عادل خمان الرئيس المدير العام السابق لاتصالات الجزائر، إن تنازله عن منصب الرئيس المدير العام جاء بمحض إرادته.

وأضاف خمان في تكذيب لأحد المواقع الإخبارية التي تناولت الخبر، بخصوص استقالته،إن المعلومات التي الوردة لا أساس لها من الصحة.

وأكد بأنه تنازل بمحض إرادته عن المنصب لدواعي صحية،كما يشير إلى أن إدارته للمؤسسة اتسمت بالشفافية طبقا للتنظيم المعمول به.

وأكد خمان في توضيحه بأنه سيواصل أداء المهام الهيكلية التي أسندت له من طرف مجمع اتصالات الجزائر.

كما أكد الرئيس المدير العام السابق لاتصالات الجزائر احتفاظه بحق إجراء المتابعات القضائية في حال نشر أية معلومات كاذبة.