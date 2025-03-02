عادل عمروش مدربا لمنتخب رواندا

أعلن الاتحاد الرواندي لكرة القدم، اليوم الأحد، رسميا عن تعيين المدرب الجزائري، عادل عمروش، على رأس العارضة الفنية لمنتخب رواندا.

وحسب بيان نشره الاتحاد الرواندي، فإن الطاقم الفني لعمروش، سيضم كل من إيريك نشيمييمانا كمساعد أول، وكارولين براون مساعدا ثانيا.

ويراهن المدرب الجزائري، على التألق في تجربته الجديدة. وقيادة منتخب رواندا للعبور إلى مونديال 2026، وهو الذي يتقاسم صدارة المجموعة الثالثة للتصفيات مناصفة مع كل من جنوب إفريقيا والبنين، بعد مرور 4 جولات.