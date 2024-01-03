عادل منصوري: “نهدف لفوز على بن عكنون للابتعاد عن منطقة الخطر”

أكد مساعد مدرب مولودية وهران، عادي منصوري، عزم فريقه على تحقيق الفوز في خرجتهم المقبلة، ضمن البطولو المحترفة، والتي تضعهم في مواجهة نجم بن عكنون.

وصرح عادل منصوري، في هذا الخصوص، لتلفزيون “النهار”: “نهدف لتحقيق الفوز امام نجم بن عكنون للابتعاد عن منطقة الخطر في ترتيب البطولة”.

كما أضاف مساعد مدرب الحمراوة: “التحضيرات تجري بصفة عادية، تحسبا لهذه المبارة المهمة التي تنتظرنا أمام نادي بن عكنون”.

وتابع عادل منصوري: “نحضر كما ينبغي وبكل عزيمة من أجل التنقل إلى العاصمة والعودة بالفوز”.