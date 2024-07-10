قناة النهار عادل وصفية 🥰🥰 من التيك توك إلى قصة حب ووفاء بقلم قناة النهار نشر في 10 جويلية 2024 - 16:45 تيك توك شارك غرِّد أرسل 22 0 عادل وصفية 🥰🥰 من التيك توك إلى قصة حب ووفاء 💰💶PUB SITE💵💰 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/LFtrw اقرأ أيضا رئيس الجمهورية يتأثر لحظة مشاهدة لوحات من الفنون القتالية بالأكاديمية العسكرية لشرشال قناة النهار 01 جويلية صريح جدا : هذه هي الهدايا التي سيقدمها الأولياء لأبنائهم الناجحين في البيام قناة النهار 29 جوان صريح جدا / هكذا هي أجواء عودة الحجاج الجزائريين من البقاع المقدسة قناة النهار 21 جوان بـ3 لغات .. هكذا استقبلت فتيات الرئيس تبون في تيزي وزو قناة النهار 10 جويلية وصول أول فوج من الحجاج إلى أرض الوطن..وهذه انطباعاتهم الوطني 20 جوان حوادث الغرق في تزايد مخيف .. أزيد من 50 غريقا خلال شهر واحد قناة النهار 08 جويلية رئيس الجمهورية يشرف على إفتتاح الطبعة الـ 55 لمعرض الجزائر الدولي قناة النهار 24 جوان خسائر الفلاحين..أين هو دور الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي؟ قناة النهار 26 جوان رئيس الجمهورية يعطي إشارة إنطلاق عملية توزيع أزيد من ربع مليون وحدة سكنية قناة النهار 03 جويلية لمين عصماني : أنا متمسك بالترشح للرئاسيات..ولكن سنؤجل الموعد فقط قناة النهار 22 جوان