 عادل خمان رئيسًا مديرًا عامًا جديداً لـ “مدار القابضة”

أعلن مجلس إدارة “مدار القابضة”، اليوم الخميس، تعيين عادل خمان رئيسًا مديرا عاما للمجمع، إلى جانب مهامه رئيسًا لمجلس الإدارة.

وحسب بيانٍ لـ “مدار القابضة” جاء هذا التعيين في إطار تعزيز حوكمة القابضة ودعم ديناميكيتها الاستراتيجية. وتتويجا لمسار مهني حافل ومتميز يعكس كفاءته التقنية وخبرته الواسعة في مجالات القيادة والتسيير الاستراتيجي للمؤسسات الكبرى.

وقد شغل خمان مناصب عليا في قطاعات استراتيجية، أبرزها قيادته لسياسات كبرى في مجال الاتصالات والصناعة. كما تولى مناصب قيادية في الشركة الوطنية الصناعة الحديد (SNS)، مشرقا على إصلاحات تنظيمية وهيكلية عززت أداء المؤسسة. بالإضافة إلى رئاسته لمجلس إدارة الشركة الجزائرية القطرية للصلب (AQS).

وأكد البيان أن هذا التعيين يجسّد الثقة الموضوعة في عادل خمان لقيادة مدار القابضة خلال هذه المرحلة، بالنظر إلى خبرته. وكذا قدرته على التسيير الاستراتيجي ورؤيته القائمة على النجاعة، الابتكار، وتحقيق الأداء الاقتصادي.

ومن جهته، عبّر عادل خمان، عن اعتزازه بالثقة التي وضعت في شخصه مؤكدًا إحساسه العميق بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقه. وأبرز أن “مدار القابضة” تعَدُّ ركيزة اقتصادية هامة وأداة فعالة في تنفيذ السياسات العمومية الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع وقوي.

وبهذه المناسبة، تجدّد مدار القابضة التزامها بمواصلة أداء دورها كشركة قابضة اقتصادية وطنية فاعلة، قائمة على الحوكمة. وأيضا خلق القيمة المضافة، والانخراط الفعلي في مسار التنمية الاقتصادية المستدامة