عاد إلى صاحبه يتصرف بغرابة.. قطيع من الأغنام يلتهم قنطارا من القنب

اقتحم قطيع من الأغنام مزرعة في بلدة ألميروس باليونان، والتهم نحو مائة كيلوغرام من الحشيش. أدرك الراعي ذلك عندما طورت حيواناته سلوكًا غريبًا.

وقال صاحب المزرعة “لا أعرف هل أضحك أم أبكي. كان لدى صاحب المزرعة قنطار من القنب الطبي إلى أن اقتحمت أغنامي مملكته وتناولت المحصول”.

وكانت الحيوانات تبحث عن العشب الطازج بالقرب من بلدة ألميروس باليونان. منطقة دمرتها الفيضانات التي ضربت البلاد هذا الصيف بعد الحرائق.

وبعد فشلهم في العثور على العشب، عادت الحيوانات المجترة إلى عشب آخر، حسبما أفاد موقع TheNewspaper.gr.

وتم التهام ما لا يقل عن 100 كغ من الحشيش الطبي مباشرة. حيث قال صاحب المزرعة “مع الحر فقدنا جزءًا من الإنتاج، ومع الفيضانات فقدنا الباقي. والأفضل بعد كل ذلك أن قطيعًا من الأغنام، أكل كل ما هو موجود. لا أعرف ماذا أقول”.

وأدرك الراعي المشكلة عندما لاحظ تصرفات أغنامه الغريبة، حيث قال “إنهم أصبحوا يتصرفون كالمجانين”.

ويسلط هذا الوضع الضوء أيضًا على الصعوبات الكبيرة التي يواجهها المربون بعد مرور العاصفة دانيال المدمرة. وتسببت الفيضانات في نفوق مائة ألف حيوان، بحسب موقع “جريك ريبورتر”.

وقال عمدة مدينة تيرنافوس، في شرق البلاد، متأسفا “إذا لم تكن هناك مساعدات فورية من حيث العلف الحيواني. فإن الماشية التي نجت من الكارثة سوف تموت جوعا”.