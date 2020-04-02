عاد للعمل رغم تقاعده.. الطبيب البريطاني “البطل” يفقد حياته بسبب كورونا

توفي الطبيب البريطاني ذو الأصول النيجيرية، ألفا سادو، عن عمر ناهز 68 عاما، نتيجة إصابته بفيروس كورونا.

ونقل موقع “سكاي نيوز العربية”، قصة هذا الطبيب البطل، والذي قرر العودة إلى العمل لمساعدة المصابين بالوباء بالرغم من تقاعده.

وأوضح ابن الطبيب الراحل، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، أن والده عانى من وباء كورونا لمدة أسبوعين، قبل أن يفقد حياته.

وأورد إبن الطبيب الراحل: “كان أبي أسطورة حقيقية، لقد عمل لدى هيئة الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة لنحو 40 عاما، وأنقذ الأرواح هنا وفي إفريقيا”.

وتابع ذات المتحدث: “لقد كان أبي رجلا شغوفا واهتم بإنقاذ أرواح الناس، وكان رجلا يهتم بالعائلة، وقد فعلنا كل شيء معا”.

يشار إلى أن سادو ليس الطبيب الوحيد الذي فقد حياته في بريطانيا بعد الإصابة بكورونا، إذ توفي في وقت سابق طبيبان من أصول عربية بالوباء.