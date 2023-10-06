عارضة أزياء أمريكية تجر رونالدو إلى رواق المحكمة

كشف موقع “سكاي سبورتس” أن عارضة الأزياء الأمريكية كاثرين مايورجا، رفعت دعوى قضائية. ضد البرتغالي كريستيانو رونالدو المحترف في صفوف نادي النصر بتهمة الاغتصاب.

وتعتزم محكمة استئناف أمريكية الاستماع، إلى محامين يحاولون إحياء دعوى. رفعتها سيدة أمريكية ضد البرتغالي كريستيانو رونالدو المحترف في صفوف نادي النصر بتهمة الاغتصاب.

وكانت شرطة لاس فيجاس قد فتحت تحقيقا في 2018 في قضية اتهام رونالدو بالاغتصاب، بعد الدعوى القضائية التي رفعتها مايورجا.

لكن المدعي العام للمقاطعة كلارك ستيف ولفسون قرر عدم توجيه اتهامات جنائية. مشيرا إلى مرور الكثير من الوقت وقصور الأدلة في إثبات إمكانية اتهام مايورجا أمام هيئة المحلفين.

وبحسب “سكاي سبورتس”، تزعم الأمريكية كاثرين مايورجا، التي تطلق على نفسها اسم “الضحية”. أن حادثة الاغتصاب حدثت عام 2009 في لاس فيجاس.⁣

وسيحاول المحامون إجبار رونالدو على دفع ملايين الدولارات، بخلاف 375 ألف دولار. التي دفعها للمشتكية مقابل صمتها بعد اتهامها له باغتصابها.⁣

وطلب محامو السيدة من محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة بالولايات المتحدة إلغاء قرار رفض القضية في جوان 2022. وإعادة فتح الدعوى المدنية التي رفعتها لأول مرة في نيفادا عام 2018.

وذكرت أوراق الدعوى أن قاضي المحكمة الفيدرالية في نيفادا، أخطأ في رفضه المتكرر. لمحاولات المرأة الكشف عن الاتفاقية السرية التي وقعتها عام 2010 بشأن قبول أموال من رونالدو، وإدراجها كدليل.⁣

وستستمع لجنة مكونة من ثلاثة قضاة إلى المرافعات الشفهية من الجانبين في جلسة خاصة في لاس فيجاس يوم الأربعاء. لكن من غير المتوقع صدور حكم فوري بشأن ما إذا كان سيتم إعادة فتح القضية المدنية أم لا.