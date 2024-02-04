عارضة أزياء هندية تزور وفاتها ونجوم بوليوود يقعون في الفخ

أعلنت عارضة أزياء هندية تبلغ من العمر 32 عاما، وفاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إصابتها بسرطان عنق الرحم.

وكشفت، أمس السبت، أنها كذبة تهدف إلى التوعية بهذا المرض.

وأثارت عارضة أزياء هندية، عاصفة على الإنترنت بعد اعترافها بتزوير وفاتها على موقع إنستغرام. في عملية تواصلية تهدف إلى التوعية بسرطان عنق الرحم.

وجاء على صفحتها الجمعة “بونام باندي حاربت المرض بشجاعة” وتوفيت”.

ونشرت وسائل الإعلام المحلية نعي الفتاة البالغة من العمر 32 عاما. وتم تحديث صفحتها على موقع ويكيبيديا بعد وفاتها الظاهرة، فيما أشاد بها نجوم بوليوود.

واعترفت بونام باندي لاحقًا لمتابعيها البالغ عددهم 1.3 مليون في مقطع فيديو آخر. نُشر على موقع إنستغرام أن وفاتها كانت مجرد خدعة.

وكتبت بونام باندي: “نعم، لقد زيفت وفاتي، أعلم أنه أمر متطرف. ولكن فجأة أصبحنا نتحدث جميعًا عن سرطان عنق الرحم، أليس كذلك؟”.

انتقد العديد من مستخدمي الإنترنت الشابة لرغبتها في لفت الانتباه إلى نفسها بأي ثمن.

وقال أحد مستخدمي الإنترنت: “إن الانخراط في عملية خادعة، مثل تزييف الوفاة. تحت ستار “رفع مستوى الوعي”، ليس أمراً غير أخلاقي فحسب، بل يعد أيضاً تلاعباً”.

وكتب آخر: “عار عليك (…) في المرة القادمة، لن يأخذ أحد موتك الحقيقي على محمل الجد!”.

وتمثل الهند ما يقرب من ربع حالات سرطان عنق الرحم في العالم، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

وتقوم المنظمات غير الحكومية بحملة من أجل حملة تطعيم وطنية ضد عدوى فيروس الورم الحليمي البشري للفتيات الصغيرات. والتي أدت في بلدان أخرى إلى انخفاض كبير في معدلات الإصابة بسرطان عنق الرحم.