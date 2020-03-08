عارضة الأزياء اللبنانية المريضة بكورونا تعلق على إصابة إبنتيها بالفيروس

بعد تأكيد إصابتها بفيروس كورونا، تمّ تداول فيديو لعارضة الأزياء والمذيعة اللبنانية لجين عضاضة، تؤكد فيه أن حالتها تتحسن.

وقالت لجين في مقطع الفيديو والذي نشرته على حسابها الشخصي بـ”انستغرام” أنها “تشعر أنها بحالة أفضل، وتشعر أنها تميل إلى الشفاء بسرعة”.

وتحدثت لجين عن عوارض الفيروس قائلة: “شعرت بحرارة مرتفعة ووجع شديد في جسمي ورأسي، ولهذا تنقلت بواسطة سيارة اسعاف إلى المستشفى”.

ولم تنف لجين أو تؤكد بشكل واضح إصابة إبنتيها، إلا أنها صرّحت أنهما بحالة جيدة.

وكانت عارضة الأزياء اللبنانية، في لندن الأسبوع الماضي، وظلّت هناك 3 أيام وعادت إلى لبنان يوم السبت الماضي وبدأت تشعر بعوارض فيروس كورونا يوم الإثنين.

وأكدّت لجين، أنه منذ ذلك اليوم لم تقم الحفلات ولا عيد ميلاد إبنتها، ولم يزرها أحد في المنزل، فقط إثنان من جيرانها.

وأشارت تقارير، إلى أن مبنى “بلاتينوم” حيث تقطن عضاضة في وسط العاصمة بيروت، تمّ اخلاؤه من السكان وتعقيمه وعزل العاملين فيه.