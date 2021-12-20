عارض أزياء سعودي يثير الجدل بإطلالته النسائية

أثار أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي زياد المسفر، وهو عارض الأزياء السعودي، جدلا واسعا، بعد ظهوره بملابس “نسائية”. وهذا خلال حضوره “ميدل بيست” ضمن فعاليات موسم الرياض.

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لعارض الأزياء زياد المسفر ظهر فيها يرتدي ملابس باللون البنفسجي. في حين ربط شعره بطريقة غريبة، وبإطلالات عديدة أخرى بثياب رأى العديد أنها “نسائية”.

وظهر عارض الأزياء زياد المسفر بـ”ستايل غريب” في مدل بيست ضمن فعاليات موسم الرياض 2021، ما جعله يلفت الانتباه. كما نشر المسفر مجموعة من الصور الجديدة له عبر حسابه على موقع (سناب شات)، يظهر فيها وهو يرتدي ملابس غريبة. ويصفف شعره بطريقة أكثر غرابة وألوان مختلفة ويمسك بيده حقيبة.

كما استغرب العديد من الرواد هذه الإطلالة وانتقدوا المسفر مطالبين بمحاسبته،بينما رأى البعض الآخر أن له الحرية في كيفية ظهوره.

وجاءت التغريدات “زياد المسفر ياخي انتم فاضين حاله حال نفسه ما عندكم سالفه”. “إذا لم يحاسب ولم يتم تطبيق الشرع عليه وعلى غيره من العاهات سنرى كثير من صغار السن والمراهقين من يقلده”. و”يجب محاسبه زياد المسفر”.

والمعروف أن المسفر من مواليد أكتوبر 1997 في الرياض ويحظى بشهرة واسعة عبر مواقع التواصل. كما ازدادت شهرته بعدما بدأ يروج للملابس الفاخرة للعديد من الماركات عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.

ويشتهر المسفر، إثارة الجدل بسبب إطلالاته التي توصف بأنها نسائية فقبل ذلك ظهر زياد المسفر وهو يرتدي تنورة واسعة. وشميز من اللون الرصاصي أثناء جلسة تصوير خضع لها مؤخرًا.

وفي عيد ميلاده الأخير، احتفل زياد المسفر بطريقة غير تقليدية. حيث نشر مجموعة من الصور خلال الاحتفال الذي أطل فيه ببدلة سوداء كلاسيك بدون قميص. كما زين وجهه بالنجوم وحمل بالونات شفافة وسوداء وكتب معلقًا أنه يشعر بالسعادة من بدء العام الجديد. وأن أكبر داعم له كان حب الجمهور حتى من نقده وكتب له كلمات سلبية يشعر بالتقدير نحوه.

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