عارض جديد يُرصد لأول مرة للإصابة بفيروس كورونا

كشف مجموعة من المصابين بفيروس كورونا، عن أعراض جديدة ظهرت عليهم، بالإضافة إلى الأعراض المتعارف عليها مثل السعال والحمى.

وحسب موقع “سكاي نيوز”، أشار مصابون بالفيروس، إلى عارض مشترك لم يتطرق له الأطباء، تمثل في خدر “تنميل” في الجسم.

وقالت غريس دودلي، والتي شفيت من المرض، لصحيفة “ميرور” البريطانية: “بعد 6 أيام من الإصابة شعرت بأنني لست على ما يرام واحتجت لأن أستلقي، مع شعوري بالخدر في جلدي”.

وأضافت: “بعد 24 ساعة لم أشعر بمثل هذا التعب في حياتي، لقد كنت أتجمد من البرد ولم أكن قادرة على البقاء مستيقظة لفترات طويلة”.

كما تحدث مستخدم لـ”تويتر” قال إنه أصيب بكورونا، أن أكثر الأعراض التي ضايقته كان “الشعور بالخدر في مختلف أنحاء الجسم”

فيما قالت تارانا بورك، حسب نفس المصدر: “إنه بالتأكيد كورونا، هذا الشعور وصل إلى صدري هذا المساء، وكأن هناك خدرا داخل قفصي الصدري عندما أشهق، قادرة على التنفس لكن الأمر مزعج”.

وقد لا تقتصر أعراض الإصابة بكورونا على السعال وضيق التنفس والشكوى من الجهاز التنفسي، بل تم الكشف عن أعراض أخرى كالقيء والإسهال، أو حتى فقدان حاستي الشم والتذوق.