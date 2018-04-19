عاشق: توقيع 3 إتفاقيات لتسهيل الإشتراك في الصندوق

الوطني
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عاشق: توقيع 3 إتفاقيات لتسهيل الإشتراك في الصندوق
بقلم أحمد مراح

كشف عاشق شوقي، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لغير الأجراء، أنه تم توقيع 3 إتفاقيات.

بين “كاسنوس”و بنك ” BDL” وفدرالية الصم والبكم التي تساهم في الإستقطاب والعصرنة.

وخلال نزوله ضيفا على قناة “النهار”، قال شوقي أن تصاريح الإشتراك ستكون سهلة من خلال البطاقات البنكية لـ” BDL”.

دون الرجوع للسيولة مالية.

أما بالنسبة للسجل التجاري، فكل متحصل سيكون منتسب بصفة آلية وهذا سيسهل الإجراءات الإدارية لدى الصندوق.

وبخصوص الإتفاقية الموقعة ما بين” كاسنوس” وفدرالية الصم والبكم ، فمن شأنها تكوين أعوان خلايا الإتصال والإصغاء.

وهذا حتى لتسهيل التواصل مع الفئات من ذوي الإحتياجات الخاصة وأعوان الشبابيك بلغة الإشارة.

وأشار شوقي أنّ “CASNOS ” يعكف حاليا على تكثيف الوسائل ما بين الأعوان والزبائن وهذا بالتنسيق مع المدراء الولائيين.

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