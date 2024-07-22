عاشور: إنخفاض في المساحات الغابية المحترقة بـ 83 بالمائة

كشف المفتش لدى المديرية العامة للحماية المدنية، العقيد فاروق عاشور، عن إنخفاض في المساحات الغابية المحترقة بـ 83 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية خلال الفترة نفسها.

وأضاف عاشور في تصريح “لـوأج”، أنّ المخطط الإستراتيجي للوقاية من الحرائق ومكافحتها المعتمد هذه الصائفة أتى ثماره. حيث تمّ إخماد كل الحرائق المندلعة في وقت وجيز. كما جرى تقليص المساحات المتضررة من الحرائق، بفضل تحقيق التكامل بين الإنذار المبكر. والتدخل الإستباقي عبر والوسائل الجوية والتدخل ميدانيا برا وجوا”.

وأبرز عاشور أنّ المخطط حرص على تدارك النقائص المسجلة في السنوات السابقة، وارتكز على 3 محاور. بدءا من الجانب الوقائي الذي يركّز على عمليات التحسيس والتوعية، سيما بالنسبة للمواطنين المتواجدين في مناطق الخطر. والإعتماد على التنسيق بين مختلف القطاعات للاستخدام الأمثل للإمكانيات. إلى جانب دراسة وتحليل المخططات الماضية لتحضير مخطط أكثر نجاعة. يمكن من الاستغلال الأمثل للإمكانيات البشرية والمادية المخصصة ورفع درجة التأهب.

وأشار العقيد عاشور إلى تسخير 505 وحدات تدخل، على مستوى الولايات المعنية بالخطر، 65 رتلا متنقلا. وحدات متخصصة في حالة الحرائق، و5 مفارز جهوية جاهزة لتدعيم الوحدات الولائية. يؤطرها أزيد من 20 ألف عون من مختلف الرتب ذات التخصص.

كما أضاف أنه تمّ تدعيم الإمكانيات الجوية لمكافحة الحرائق، باستئجار 12 طائرة، فضلا عن الوسائل المعتبرة للجيش الوطني الشعبي. ومرافقة الفلاحين منذ بداية موسم الحصاد إلى نهايته، بغية ضمان سلامة المحاصيل والمساهمة في الأمن الغذائي بوضع جهاز تدخلي على مستوى المساحات الزراعية الكبرى ورفع درجة وعي الفلاحين وتكوينهم لتقليل الخسائر”.