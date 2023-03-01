عاشور: تسجيل 199 ألف تدخل للحماية المدنية سنة 2022

كشف العقيد فاروق عاشور مدير الإحصائيات والإعلام بالحماية المدنية، عن تنفيذ 199 ألف تدخل سنة 2022.

وأشار عاشور، خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الثانية، أنّ عناصر الحماية المدنية الجزائرية قاموا بالتدخلات الـ 199 ألفا في مجالات الإجلاء الصحي، حوادث المرور والحرائق بأنواعها. فضلا عن التدخلات الخاصة بالفيضانات والانهيارات، مع تسجيله نهوض الحماية المدنية بأكثر من 18 ألف عملية تحسيسية عبر الوطن.

كما توّه إلى الدور الكبير الذي قامت به الحماية المدنية الجزائرية وإسهامها في عمليات الإنقاذ والإجلاء إثر زلزال تركيا وسوريا. من خلال الفريق المرسل والإمكانيات المسخرة لذلك. مشيرا إلى أن المديرية العامة الحماية المدنية أنشأت فرقا متخصصة في التدخل الأولي عبر مختلف وحداتها الولائية. مبرزا أنّ المديرية العامة اعتمدت برنامجا تكوينيًا خاصًا للرفع من مستوى إطاراتها وأعوانها عبر مختلف وحداتها الولائية.

وأضاف عاشور أنّ الحماية المدنية بالجزائر، تعتمد على التكنولوجيا في مختلف تدخلاتها، لتعزيز السلامة بصفة عامة على غرار استعمال “صور الساتيليت”. في حالة حدوث كوارث طبيعية واحصاء المناطق المتضررة.

كما قال مدير الإحصائيات والإعلام بالحماية المدنية، أنّ الهدف من الإحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية المصادف للفاتح مارس من كل سنة. هو تعريف المواطنين بهذا الجهاز ومهامه وأدواره المتعددة في ضمان سلامة الأشخاص.