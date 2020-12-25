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عاشور جلول: “أخطأنا في بعض الأمور لكن علينا تجاوز ذلك”

الرياضة
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عاشور جلول: “أخطأنا في بعض الأمور لكن علينا تجاوز ذلك”
بقلم كريم.تيغرمت

اعترف رئيس مجلس إدارة إتحاد العاصمة، عاشور جلول بارتكاب إدارته لبعض الأخطاء، التي دعا لتجاوزها، والتفكير في المستقبل.

وصرح جلول، للإذاعة الوطنية: “أظن أننا في بداية الأمر فكرنا في مشروع رياضي من أجل الفريق وغيرها من الأمور”.

وأضاف: “بالنسبة للفريق، كان لدينا العديد من الاقتراحات، قبل أن نختار ونعين “عنتر يحيى”، كمدير رياضي للفريق”.

وأردف رئيس مجلس إدارة اتحاد العاصمة: “بالنسبة لنا مع عنتر، كنا نفكر في مشروع رياضي يعتمد على تشبيب الفريق، الذي وضعناه في أحسن الظروف من أجل التطور والتكوين المثالي”.

وتابع عاشور جلول: “ربما أخطأنا في بعض الأمور ودون ذكر الأشخاص، ونحن مطالبون بتجاوز هذه الفترة، والتفكير في مستقبل الفريق”.


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