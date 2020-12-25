عاشور جلول: “أخطأنا في بعض الأمور لكن علينا تجاوز ذلك”

اعترف رئيس مجلس إدارة إتحاد العاصمة، عاشور جلول بارتكاب إدارته لبعض الأخطاء، التي دعا لتجاوزها، والتفكير في المستقبل.

وصرح جلول، للإذاعة الوطنية: “أظن أننا في بداية الأمر فكرنا في مشروع رياضي من أجل الفريق وغيرها من الأمور”.

وأضاف: “بالنسبة للفريق، كان لدينا العديد من الاقتراحات، قبل أن نختار ونعين “عنتر يحيى”، كمدير رياضي للفريق”.

وأردف رئيس مجلس إدارة اتحاد العاصمة: “بالنسبة لنا مع عنتر، كنا نفكر في مشروع رياضي يعتمد على تشبيب الفريق، الذي وضعناه في أحسن الظروف من أجل التطور والتكوين المثالي”.

وتابع عاشور جلول: “ربما أخطأنا في بعض الأمور ودون ذكر الأشخاص، ونحن مطالبون بتجاوز هذه الفترة، والتفكير في مستقبل الفريق”.