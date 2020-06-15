عاشور جلول: ” أنا واثق من نتيجة الإستئناف على مستوى محكمة لوزان”

جدد الرئيس المدير العام “سيربورت” المالك لغالبية أسهم فريق إتحاد العاصمة، ثقته في إسترجاع نقاط الداربي المخصومة أمام فريق مولودية الجزائر شهر أكتوبر من العام الماضي.

وقال عاشور جلول في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية اليوم الإثنين، أنه واثق من إسترجاع حقه أمام المحكمة الرياضية الدولية في قضية لقاء الداربي الذي خسره الإتحاد على البساط.

وقال: “عقب الجلسة التي انعقدت يوم 5 جوان عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد، وعقب إيداع محامينا الملف الكامل بمعية الحجج التي طرحوها، أنا واثق لقبول الإستئناف من أجل استرجاع النقاط الثلاث المخصومة. ننتظر الحكم بفارغ الصبر وأتمنى أن يكون في صالحنا”.